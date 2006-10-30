Акинфеев об уходе из сборной: «С врачом пришли к выводу, что нельзя играть на два фронта»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал решение завершить карьеру в сборной России.

«Я думал о завершении выступлений за сборную России после ЧМ-2018, но не конкретно, что ставлю точку с финальным свистком. Мысль была одна – сыграть достойный турнир, чтобы страна порадовалась. И в первую очередь – футболисты, потому что играть красиво и забивать красиво – это огромное удовольствие для игроков, а для зрителей – вдвойне.

Все видели, как гуляет Никольская и вся Россия, это было сплочение. А финальную точку поставило обследование в Германии, мы основательно говорили с доктором и пришли к выводу, что нельзя играть на два фронта.

Многие говорят, почему я ждал два месяца – все из-за обследования, после него я поставил жирную точку в своей карьере в сборной.

Было ли легко? До чемпионата мира про такой вариант знала только жена и родители. Когда это все подтвердилось не было сожаления, ни о чем нельзя жалеть.

Я играл в сборной 15 лет, они были хорошими и плохими, но это срок. Для меня важно, что такую долгую карьеру я провел в сборной. На каких-то турнирах я, может быть, помог, где-то нет, но самое главное – это был срок», – сказал Акинфеев в эфире программы «Футбол России».