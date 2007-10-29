Рауль Рианчо: «Не знаю, сколько пробуду в «Спартаке», но пока я здесь, играть будут мужики, а не имена»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о ничьей с «Рубином» (1:1).

– Изначально было ясно, что «Рубин» грамотно играет в обороне, что нам будет тяжело. Поэтому целью было вымотать соперника, искать варианты в атаке, быстро менять направление своих выпадов. Во втором тайме нам удался неплохой отрезок, стали появляться моменты. Работу ребята проделали огромную и были близки к цели. Но в самой концовке пропустили. Таков футбол.

– Почему с первых минут в роли нападающего вышел именно Попов?

– Потому что из-за травм наших форвардов выбор был ограничен. Задачей Попова было бороться, цепляться за мяч, а во втором тайме изначально планировали выпустить быстрого Нимели.

– Расскажите о степени травм Фернандо, Зе Луиша и Луиса Адриано.

– По информации от нашего медицинского штаба, Фернандо выбыл на 7-10 дней. У Зе сильная гематома бедра, ждем его на следующей неделе. У Адриано были проблемы с пищеварением и мышечная травма. Посмотрим, сколько ему потребуется времени.

– Не поздновато выпустили на замену Еременко?

– Мы все взвесили и решили, что выпустить Романа после 60-й минуты, когда соперник устал, было оптимальным решением. Не забывайте, что он не играл два года. Нельзя сразу бросать его в топку, нужно дать ему втянуться. Роман – универсальный игрок, способен действовать и в опорной зоне, и под нападающим, и с краю. Пока Еременко появляется на фланге, потому что центральные полузащитники выполняют у нас огромный объем работы. В том числе Игнатов, который, я уверен, скоро станет одним из ключевых игроков сборной России. Он сыграл отлично.

Хочу отметить важное: в этой команде не будут играть имена. Будут играть мужики. Не знаю, сколько здесь пробуду. Но пока я в «Спартаке», буду определять состав по справедливости. Играть будут только те, кто изо всех сил и честно тренируется.

А еще хочу обратиться ко всем спартаковцам. Сейчас у меня есть ощущение, что все мы родственники, но не все мы семья. Так вот давайте будем семьей! Помогайте своей команде, своим игрокам. И не слушайте, что кричат со стороны.

– Вы сказали, что не знаете, сколько пробудете в «Спартаке». Тяжело работать в такой обстановке?

– В любом случае сбылась моя мечта. Я никогда не был профессиональным футболистом, но стал главным тренером. Шел к этому долгие годы, учился и работал. Жаль только, что мой отец не дожил до этого момента. Понятно, что оценивать меня будут по результатам. Но еще есть работа внутри, которую могут оценить только игроки.

Хочу еще раз сказать следующее. Я работал в «Рубине», на Украине, в Испании. Но такого прекрасного коллектива по человеческим и по профессиональным качествам, как в «Спартаке», не видел нигде, – сказал Рианчо.