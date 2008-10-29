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    Букмекеры считают, что «Локомотив» станет лучшим московским клубом в РПЛ

    Теги Спартак ЦСКА Локомотив премьер-лига Россия Динамо Москва Ставки на спорт Ставки на футбол Футбол

    Букмекерская компания Winline обновила коэффициенты на лучшую московскую команду в РПЛ в сезоне 2018/19.

    Букмекер считает, что выше всех из московских клубов в таблице финиширует «Локомотив» — коэффициент 2.55. На ЦСКА можно поставить за 2.70, на «Спартак» — за 2.80. Шансы «Динамо» оценены коэффициентом 82.

    По версии букмекера, московские клубы едва ли вмешаются в борьбу за титул: победа «Зенита» в РПЛ составляет 1.30, «Краснодара» — 8.50. Столичные команды идут по двузначным коэффициентам.

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