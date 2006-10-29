Танкреди Палмери: «У Переса сегодня встреча с братом Конте. Солари будет руководить «Реалом» в кубковой игре»

Итальянский журналист Танкреди Палмери поделился информацией вокруг ситуации в «Реале».
Хулен Лопетеги находится на грани увольнения с поста главного тренера после разгромного поражения от «Барселоны» (1:5) в 10-м туре примеры.
«У Флорентино Переса на сегодня запланирована встреча с братом Антонио Конте. Если стороны договорятся о сделке, то объявят о ней не раньше завтрашнего дня.
Солари будет исполнять обязанности главного тренера «Реала» во время игры с «Мелильей» в Кубке Испании в среду», – написал Палмери.
Бывший игрок «Реала» Сантьяго Солари в настоящее время работает главным тренером во второй команде клуба – «Кастилье».
«Барселона» убила «Реал». Кажется, Лопетеги все
Тактика «Реала» в класико – ужасна. Лопетеги предал свои принципы и будет уволен