Наверх

    Танкреди Палмери: «У Переса сегодня встреча с братом Конте. Солари будет руководить «Реалом» в кубковой игре»

    Теги Сантьяго Солари Реал Мадрид Ла Лига Кубок Испании Антонио Конте Танкреди Палмери Хулен Лопетеги Футбол

    Итальянский журналист Танкреди Палмери поделился информацией вокруг ситуации в «Реале».

    Хулен Лопетеги находится на грани увольнения с поста главного тренера после разгромного поражения от «Барселоны» (1:5) в 10-м туре примеры.

    «У Флорентино Переса на сегодня запланирована встреча с братом Антонио Конте. Если стороны договорятся о сделке, то объявят о ней не раньше завтрашнего дня.

    Солари будет исполнять обязанности главного тренера «Реала» во время игры с «Мелильей» в Кубке Испании в среду», – написал Палмери.

    Бывший игрок «Реала» Сантьяго Солари в настоящее время работает главным тренером во второй команде клуба – «Кастилье».

    «Барселона» убила «Реал». Кажется, Лопетеги все

    Тактика «Реала» в класико – ужасна. Лопетеги предал свои принципы и будет уволен

    ТЕСТ: дебютный матч Черчесова, величайшая победа сборной России и еще 30 интересных фактов про российский футбол

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться