Танкреди Палмери: «У Переса сегодня встреча с братом Конте. Солари будет руководить «Реалом» в кубковой игре»

Итальянский журналист Танкреди Палмери поделился информацией вокруг ситуации в .

Хулен Лопетеги находится на грани увольнения с поста главного тренера после разгромного поражения от «Барселоны» (1:5) в 10-м туре примеры.

«У Флорентино Переса на сегодня запланирована встреча с братом . Если стороны договорятся о сделке, то объявят о ней не раньше завтрашнего дня.

Солари будет исполнять обязанности главного тренера «Реала» во время игры с «Мелильей» в Кубке Испании в среду», – написал Палмери.

Бывший игрок «Реала» в настоящее время работает главным тренером во второй команде клуба – «Кастилье».

«Барселона» убила «Реал». Кажется, Лопетеги все

Тактика «Реала» в класико – ужасна. Лопетеги предал свои принципы и будет уволен