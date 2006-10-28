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    Серхио Рамос: «Мы будем с Лопетеги до самой смерти. Решения принимаются наверху»

    Теги Барселона Реал Мадрид Серхио Рамос Ла Лига Хулен Лопетеги Класико Футбол

    Капитан «Реала» Серхио Рамос поделился мнением о поражении от «Барселоны» (1:5).

    «Это дерьмовая ситуация для всей команды. Сегодня был ключевой матч, а мы не добились результата.

    Мы будем с тренером до самой смерти. Решения принимаются наверху. Нужно подождать. Нам ничего не говорили. Нужно все обдумать и оставаться с холодной головой. Нам нужно уважать решения, которые принимают наверху. 

    Мы играем вместе и думаем только о набранных очках. Нужно перевернуть страницу. Сейчас не время тыкать в кого-то пальцем. Мы провалили 45 минут. Нам нужно многое проанализировать.

    Новый тренер? У меня всегда хорошие отношения со всеми тренерами. Лучше держаться от этого подальше, это деликатные ситуации. Уважение заслуживается, а не навязывается. У нас были тренеры, которые брали титулы. Управление раздевалкой гораздо важнее знаний», – сказал Рамос.

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