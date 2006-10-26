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    Хавьер Тебас: «Это Роналду и Месси потеряют от неучастия в класико. Класико ничего не теряет»

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    Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мнением о неучастии нападающих Криштиану Роналду и Лионеля Месси в матче «Реал» – «Барселона».

    Месси получил травму, Роналду покинул мадридский клуб и перешел в «Ювентус». Впервые с 2007 года в класико не сыграют ни аргентинец, ни португалец.

    «Думаю, это Криштиану и Месси потеряют от неучастия в класико, а не наоборот. Класико ничего не теряет.

    Считаю, игра пройдет на самом высоком уровне. Это две великолепные команды, и они точно важнее, чем конкретные игроки.

    Думаю, стратегически отсутствие Криштиану и Месси – хорошая вещь для класико. Эти матчи – звездный продукт Ла Лиги. Мы хотим, чтобы как можно больше матчей становились звездными.

    Но это правда, что «Барселона» против «Реала» – великолепный продукт, над которым нужно работать и делать его еще лучше, чтобы его могли видеть болельщики по всему миру», – сказал Тебас.

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