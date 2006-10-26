Хавьер Тебас: «Это Роналду и Месси потеряют от неучастия в класико. Класико ничего не теряет»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мнением о неучастии нападающих Криштиану Роналду и Лионеля Месси в матче «Реал» – .

Месси получил травму, Роналду покинул мадридский клуб и перешел в . Впервые с 2007 года в класико не сыграют ни аргентинец, ни португалец.

«Думаю, это Криштиану и Месси потеряют от неучастия в класико, а не наоборот. Класико ничего не теряет.

Считаю, игра пройдет на самом высоком уровне. Это две великолепные команды, и они точно важнее, чем конкретные игроки.

Думаю, стратегически отсутствие Криштиану и Месси – хорошая вещь для класико. Эти матчи – звездный продукт Ла Лиги. Мы хотим, чтобы как можно больше матчей становились звездными.

Но это правда, что «Барселона» против – великолепный продукт, над которым нужно работать и делать его еще лучше, чтобы его могли видеть болельщики по всему миру», – сказал Тебас.