«Зенит» и ЦСКА вошли в топ-100 самых популярных европейских клубов в твиттере

и ЦСКА попали в топ-100 самых популярных клубов Европы в твиттере, согласно данным Deportes&Finanzas.

Оценка производилась на основе общего количества взаимодействий (лайки, комментарии, ретвиты) в твиттер-аккаунтах клубов.

По итогам сентября «Зенит» занял 44-е место (121 тысяча взаимодействий), – 73-е место.

Возглавляет сентябрьский рейтинг «Барселона» (5,14 млн), второй – «Ливерпуль» (4,7 млн), на третьем месте идет (3,98 млн), затем «Манчестер Юнайтед» (3,75 млн) и (3,28 млн).

Российские команды вошли в топ-100 также по итогам двух летних месяцев. В июле «Зенит» был 68-м (65,5 тысячи взаимодействий), а ЦСКА – 86-м (51, 3 тысячи). В августе «Зенит» поднялся на 71-е место (84,8), а ЦСКА – на 82-е (74,3).