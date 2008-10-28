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    Рамзан Кадыров: «Перевоспитаем Кокорина и Мамаева, если они перейдут в «Ахмат». Я всегда был против насилия»

    Теги Зенит премьер-лига Россия Ахмат Павел Мамаев Рамзан Кадыров Александр Кокорин Краснодар ТАСС Кокорин и Мамаев Футбол

    Президент Чечни Рамзан Кадыров считает, что форварда «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева нет смысла наказывать заключением в тюрьме.

    «Футболисты осознали свою вину, раскаялись. И это тоже пример для всех. Для сборной России будет большим ущербом, если их посадят.

    Я сказал, если они перейдут в «Ахмат», мы их перевоспитаем, да и мы нашли бы хороших футболистов.

    Ни в коем случае их не оправдываю, но учитывая то, что они раскаялись, я не вижу смысла в том, чтобы терять таких футболистов и заключать их под стражу.

    Я всегда был против любого насилия и защищал слабых», – сказал Кадыров.

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