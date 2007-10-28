Чемпионат Голландии. «Витесс» Слуцкого принимает «Фортуну», «Аякс» – «Фейеноорд»

В 10-м туре чемпионата Голландии «Витесс» под руководством российского тренера Леонида Слуцкого принимает «Фортуну».
В центральном матче тура «Фейеноорд» в гостях сыграет с «Аяксом».
Чемпионат Голландии
10-й тур
- Дата проведения
- 28 октября, 14.15, «ГелреДом»
- Голы:
- 1:0 – 12 ван дер Верфф, 1:1 – 45 Видигал, 2:1 – 66 Беро.
-
Витесс –
Эдуарду, Кларк, Кларк-Солтер, Караваев, ван дер Верфф (Дуки, 40), Сереро, Беро, Эдегор, Фор, Линссен (Гонг, 82), Дарфалу.
-
Фортуна Ситтард –
Кошелев, Сиранни, Даммерс, Ниняй, Пинту (Оспитальери, 75), Хуттен, Димерс, Лампру, Родригес, Видигал (Эссерс, 46), Сметс (Семеду, 75).
- Дата проведения
- 28 октября, 16.30, «Амстердам Арена»