Чемпионат Голландии. «Витесс» Слуцкого принимает «Фортуну», «Аякс» – «Фейеноорд»

В 10-м туре чемпионата Голландии под руководством российского тренера Леонида Слуцкого принимает .

В центральном матче тура «Фейеноорд» в гостях сыграет с .

Чемпионат Голландии

10-й тур

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