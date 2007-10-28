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    Чемпионат Голландии. «Витесс» Слуцкого принимает «Фортуну», «Аякс» – «Фейеноорд»

    Теги Леонид Слуцкий высшая лига Голландия Аякс Фейеноорд Витесс результаты Фортуна Ситтард Футбол

    В 10-м туре чемпионата Голландии «Витесс» под руководством российского тренера Леонида Слуцкого принимает «Фортуну».

    В центральном матче тура «Фейеноорд» в гостях сыграет с «Аяксом».

    Чемпионат Голландии

    10-й тур

    Витесс – Фортуна Ситтард 2:1 (второй тайм)
    Дата проведения
    28 октября, 14.15, «ГелреДом»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 12 ван дер Верфф, 1:1 – 45 Видигал, 2:1 – 66 Беро.
    ВитессЭдуарду, Кларк, Кларк-Солтер, Караваев, ван дер Верфф (Дуки, 40), Сереро, Беро, Эдегор, Фор, Линссен (Гонг, 82), Дарфалу.
    Фортуна СиттардКошелев, Сиранни, Даммерс, Ниняй, Пинту (Оспитальери, 75), Хуттен, Димерс, Лампру, Родригес, Видигал (Эссерс, 46), Сметс (Семеду, 75).
    Предупреждения:
    Ниняй (50), Беро (58), Фор (60), Кларк (68), Эссерс (69).

     

    Аякс – Фейеноорд
    Дата проведения
    28 октября, 16.30, «Амстердам Арена»
    превью матча онлайн статистика
    АяксОнана, де Лигт, Тальяфико, Блинд, Мазрауи, ван де Бек, Шене, Зиеш, де Йонг, Тадич, Дольберг.
    ФейеноордБейло, Сен-Жюст, ван дер Хейден, Боттегин, Вердонк, Класи, Триндаде, Торнстра, Бергейс, Йоргенсен, ван Перси.

    Таблица эредивизи 

    Статистика эредивизи 

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