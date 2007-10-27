Наверх

    Эрик Кантона: «Страдаю от игры «МЮ» все сильнее. Особенно когда вижу, как играет «Сити»

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Манчестер Сити премьер-лига Англия Эрик Кантона Футбол

    Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона раскритиковал нынешнего главного тренера команды Жозе Моуринью.

    «Этот мужчина не подходит этой женщине.

    Речь о стиле игры. Можно проигрывать, но нужно рисковать. Ты проигрываешь «Ювентусу», они владеют мячом 70% игрового времени на твоем поле. Можете ли представить, чтобы такое было при Фергюсоне?

    Я страдаю все сильнее. Особенно когда вижу, как здорово играет «Манчестер Сити». Детям нужен пример. Им нужны замечательные игроки, движение, креативный футбол, чтобы понять свое место в команде. Думаю, сейчас клуб теряет поколение молодых футболистов.

    Эта молодежь будет ассоциировать себя с футболом «Сити». Можно ли с этим смириться? Нет.

    «Юнайтед» никогда не давал шанса поработать тренером игроку, который знает клуб изнутри, понимает идентичность и философию клуба. Я не хочу, чтобы люди думали, что я выбиваю себе место тренера. Это неправда.

    Гиггз? Нужно давать шансы любому футболисту, кто хочет попробовать себя тренером», – сказал Кантона.

    ТЕСТ: дебютный матч Черчесова, величайшая победа сборной России и еще 30 интересных фактов про российский футбол

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться