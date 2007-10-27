Эрик Кантона: «Страдаю от игры «МЮ» все сильнее. Особенно когда вижу, как играет «Сити»

Бывший нападающий Эрик Кантона раскритиковал нынешнего главного тренера команды .

«Этот мужчина не подходит этой женщине.

Речь о стиле игры. Можно проигрывать, но нужно рисковать. Ты проигрываешь , они владеют мячом 70% игрового времени на твоем поле. Можете ли представить, чтобы такое было при Фергюсоне?

Я страдаю все сильнее. Особенно когда вижу, как здорово играет . Детям нужен пример. Им нужны замечательные игроки, движение, креативный футбол, чтобы понять свое место в команде. Думаю, сейчас клуб теряет поколение молодых футболистов.

Эта молодежь будет ассоциировать себя с футболом «Сити». Можно ли с этим смириться? Нет.

«Юнайтед» никогда не давал шанса поработать тренером игроку, который знает клуб изнутри, понимает идентичность и философию клуба. Я не хочу, чтобы люди думали, что я выбиваю себе место тренера. Это неправда.

Гиггз? Нужно давать шансы любому футболисту, кто хочет попробовать себя тренером», – сказал Кантона.