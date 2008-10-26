Наверх

    Каррера посетит матч юрмальского «Спартака»

    Теги Спартак премьер-лига Россия высшая лига Латвия Марко Трабукки Спартак Юрмала Массимо Каррера РФШ Футбол

    Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера посетит ближайший матч одноименного футбольного клуба из Юрмалы.

    Юрмальский «Спартак» в воскресенье в матче чемпионата Латвии примет рижскую команду «РФШ».

    Эта игра станет для «Спартака» последней домашней в текущем сезоне. Руководство запланировало для болельщиков несколько сюрпризов и пригласило на матч Карьеру.

    Официальный сайт клуба сообщает, что 54-летний специалист, покинувший пост главного тренера красно-белых в понедельник, является другом юрмальской команды и с радостью принял приглашение.

    Владельцем «Спартака» из Юрмалы является друг и советник Карреры Марко Трабукки.

    Массимо Каррера, каким он останется в истории «Спартака»

    Гаврилов неудачно пошутил – теперь все думают, что Карреру выгнали ветераны «Спартака»

    «Я не змея, все унесу с собой». Каррера – об увольнении и лайках Глушакова

    ТЕСТ: дебютный матч Черчесова, величайшая победа сборной России и еще 30 интересных фактов про российский футбол

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться