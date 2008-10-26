Каррера посетит матч юрмальского «Спартака»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера посетит ближайший матч одноименного футбольного клуба из Юрмалы.
Юрмальский «Спартак» в воскресенье в матче чемпионата Латвии примет рижскую команду «РФШ».
Эта игра станет для «Спартака» последней домашней в текущем сезоне. Руководство запланировало для болельщиков несколько сюрпризов и пригласило на матч Карьеру.
Официальный сайт клуба сообщает, что 54-летний специалист, покинувший пост главного тренера красно-белых в понедельник, является другом юрмальской команды и с радостью принял приглашение.
Владельцем «Спартака» из Юрмалы является друг и советник Карреры Марко Трабукки.
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