Рауль Рианчо: «Может, тренер был и плох, но «Спартак» сработал на 10 из 10»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо подвел итоги матча 3-го группового этапа Лиги Европы с «Рейнджерс» (0:0).
– Мы знали, что на этом великом стадионе играть будет непросто. «Рейнджерс» забил пять мячей в предыдущих двух матчах, но мы сыграли с горящими глазами.
Что касается того, почему выбрал такой молодежный стартовый состав, то у меня больше знаний о том, кто в какой форме находится.
Мы понимали, что «Рейнджерс» дома играет очень интенсивно, и что молодые могут хорошо поработать.
Уже после перерыва мы выпустили опытных футболистов, того же Еременко, который два года не имел игровой практики.
Также мы знали, что лучший атакующий игрок «Рейнджерс» – левый защитник, поэтому нам нужен был футболист в начале матча, который хорошо обороняется. Считаю, что задумка сработала
- Вы были активны на бровке. Как думаете, игроки слышали ваш активный подсказ? Казалось, что они вас не слышали.
– Наверное, вам сверху было непонятно. Команда развалилась хоть раз? Нет. Она выполняла указания? Да.
Может, тренер был и плох, но команда сработала на 10 из 10, – сказал Рианчо.