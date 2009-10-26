Наверх

    Рауль Рианчо: «Может, тренер был и плох, но «Спартак» сработал на 10 из 10»

    Теги Спартак Роман Еременко Рейнджерс Лига Европы Рауль Рианчо Чемпионат.com Футбол

    Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо подвел итоги матча 3-го группового этапа Лиги Европы с «Рейнджерс» (0:0).

    – Мы знали, что на этом великом стадионе играть будет непросто. «Рейнджерс» забил пять мячей в предыдущих двух матчах, но мы сыграли с горящими глазами.

    Что касается того, почему выбрал такой молодежный стартовый состав, то у меня больше знаний о том, кто в какой форме находится.

    Мы понимали, что «Рейнджерс» дома играет очень интенсивно, и что молодые могут хорошо поработать.

    Уже после перерыва мы выпустили опытных футболистов, того же Еременко, который два года не имел игровой практики.

    Также мы знали, что лучший атакующий игрок «Рейнджерс» – левый защитник, поэтому нам нужен был футболист в начале матча, который хорошо обороняется. Считаю, что задумка сработала

    - Вы были активны на бровке. Как думаете, игроки слышали ваш активный подсказ? Казалось, что они вас не слышали.

    – Наверное, вам сверху было непонятно. Команда развалилась хоть раз? Нет. Она выполняла указания? Да.

    Может, тренер был и плох, но команда сработала на 10 из 10, – сказал Рианчо.

    ТЕСТ: дебютный матч Черчесова, величайшая победа сборной России и еще 30 интересных фактов про российский футбол

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться