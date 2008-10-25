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    Сергей Семак: «Зенит» – команда уровня Лиги Европы. Раньше была уровня Лиги чемпионов»

    Теги Зенит Бордо Сергей Семак премьер-лига Россия Лига Европы Футбол

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча группового этапа Лиги Европы с «Бордо» (2:1), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский. 

    - Вы играли за «Зенит» в Лиге Европы под руководством Спаллетти, были помощником при Луческу, возможно, помните то, что было до вашего прихода в клуб. Не кажется ли вам, что это самый тяжелый групповой этап Лиги Европы в новейшей истории клуба? Если да, почему?

    – Раньше команда практически всегда играла в Лиге чемпионов. И это была команда уровня Лиги чемпионов. Сейчас мы в нее не попали, мы – команда Лиги Европы.

    Я же вам говорил, вы почему-то мне не верите или думаете, что я преуменьшаю силу нашей команды. Ни в коем случае.

    Наша группа абсолютно равная. И в чемпионате наши шансы такие же, как остальных. Мы не сильнее ни кого на голову.

    С чем это связано? Думаю, все кто хорошо знает футбол, может проанализировать.

    - В третьем матче подряд «Зенит» лучше проводит второй тайм. С чем это связано? Это можно подвести под одну базу?

    – Я бы не стал проводить параллели. По статистике во вторых таймах всегда забивается больше голов. Кто-то устает, кому-то нужно отыгрываться, появляется больше пространства для атаки.

    Иногда легче играть именно во втором тайме. В первом иногда бывает нервозность, во втором ты уже понимаешь – тебя нужно либо в окопы, либо в атаку, – сказал Семак.

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