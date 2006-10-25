Газзаев о президенте РФС: «Футболом 9 месяцев руководит призрак или кто?»

Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Валерий Газзаев выразил недоумение по поводу неопределенности с президентом РФС.

«Я хочу, чтобы наш спорт развивался, и футбол в частности, потому что это великий вид спорта.

Россия показала, что это был лучший чемпионат мира за всю историю. Сегодня у нас уникальная инфраструктура, у нас лучшие в мире болельщики. И сборная показывает результат. Сегодня должен случиться прорыв российского футбола.

Непонятно, кто у нас девять месяцев руководит футболом. Призрак руководит футболом или кто?

К сожалению, мы сейчас видим, что проблемы появились у «Рубина». Клуб отстранили от еврокубков из-за несоблюдения финансового фэйр-плей. Вот эти проблемы — задачи РФС.

Если сегодня мы и этот момент упустим, то не знаю… В 2008 году, когда взяли бронзу, тогда надо было развивать футбол. Но на фоне эйфории мы 10 лет провалились», — сказал Газзаев.

Газзаев не стал отвечать на вопрос, готов ли он бороться за пост президента РФС на ближайших выборах.

Ранее появилась информация, что на пост руководителя РФС вернется Виталий Мутко. Также сообщалось, что должность получит Александр Дюков из «Зенита».