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    В камерах Кокорина и Мамаева установили видеонаблюдение

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Кокорин и Мамаев Футбол

    В камерах футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, находящихся под стражей в СИЗО-2 «Бутырка», установили видеонаблюдение.

    Все, что происходит в камере, теперь выводится на экран в кабинете начальника СИЗО.

    Мамаев и Кокорин были взяты под стражу до 8 декабря, их обвиняют в избиении водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой и нападении на чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

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