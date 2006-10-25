В камерах Кокорина и Мамаева установили видеонаблюдение

В камерах футболистов и Павла Мамаева, находящихся под стражей в СИЗО-2 «Бутырка», установили видеонаблюдение.

Все, что происходит в камере, теперь выводится на экран в кабинете начальника СИЗО.

Мамаев и Кокорин были взяты под стражу до 8 декабря, их обвиняют в избиении водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой и нападении на чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

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Наш блогер написал письма Кокорину и Мамаеву в «Бутырку». Они ответили