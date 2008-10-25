«Реал» заработал более 88 млн евро за прошлый сезон ЛЧ. ЦСКА получил 23 млн, «Спартак» – 19,9 млн

УЕФА объявил суммы, заработанные участниками Лиги чемпионов в сезоне-2017/18.

Команды, выступавшие на групповой стадии, и десять клубов, которые вылетели в плей-офф, получили от УЕФА более 1,412 млрд евро.

Больше всех за прошлый сезон Лиги чемпионов заработал – 88 654 000 евро, затем идут «Рома» (83 802 000) и (81 283 000).

Из представителей России ЦСКА получил 23 025 000 евро, – 19 908 000 евро.

Каждая команда, выступавшая на групповом этапе, гарантированно получала 12,7 млн евро. На этой стадии также начислялись бонусы за результаты: 1,5 млн евро за победу и 0,5 млн за ничью. 500 тысяч евро, остававшиеся после ничьих, формировали общий пул, который распределяли между всеми участниками группового этапа в зависимости от количества выигранных матчей.

За выход в 1/8 финала клубы получили по 6 млн евро, в 1/4 – 6,5 млн, в 1/2 – 7,5 млн. «Ливерпуль», проигравший в финале, заработал 11 млн евро, а «Реал», победивший в итоговом матче, – 15,5 миллиона.