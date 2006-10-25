Жозе Моуринью: «Мой требл с «Интером» – самый тяжелый момент для болельщиков «Ювентуса»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью объяснил свой жест с тремя пальцами, адресованный болельщикам «Ювентуса».

Фанаты туринской команды по ходу матча Лиги чемпионов с «МЮ» (1:0) кричали португальцу: «Моуринью – дерьмо, Моуринью – сукин сын».

Моуринью в ответ показал болельщикам три пальца. Этот жест символизировал требл, который Моуринью завоевал с миланским «Интером».

«Это естественная реакция. Естественно, они меня не любят. Естественно, самым тяжелым моментом для них был наш требл. Это хорошо.

С игроками, тренерами и самим клубом у нас полное взаимоуважение и теплые отношения», – сказал Моуринью.