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    Жозе Моуринью: «Мой требл с «Интером» – самый тяжелый момент для болельщиков «Ювентуса»

    Теги Интер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия Лига чемпионов Футбол

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью объяснил свой жест с тремя пальцами, адресованный болельщикам «Ювентуса».

    Фанаты туринской команды по ходу матча Лиги чемпионов с «МЮ» (1:0) кричали португальцу: «Моуринью – дерьмо, Моуринью – сукин сын».

    Моуринью в ответ показал болельщикам три пальца. Этот жест символизировал требл, который Моуринью завоевал с миланским «Интером».

    «Это естественная реакция. Естественно, они меня не любят. Естественно, самым тяжелым моментом для них был наш требл. Это хорошо.

    С игроками, тренерами и самим клубом у нас полное взаимоуважение и теплые отношения», – сказал Моуринью.

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