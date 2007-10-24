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    Рауль Рианчо: «При переходе в «Спартак» меня спросили, смогу ли я возглавить команду»

    Теги Спартак премьер-лига Россия Рауль Рианчо Массимо Каррера Футбол

    Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо рассказал, что руководство, приглашая его в клуб, интересовалось по поводу готовности возглавить команду. 

    — В свете последних событий отставка Карреры была делом времени. Вы понимали, что займете его место?

    — Когда я приходил в «Спартак», меня спросили, смогу ли я при каких-то условиях возглавить команду. Я ответил, что никогда не думал об этом. Я осознанно шел сюда именно помощником Карреры.

    — Когда вы узнали о том, что возглавите «Спартак»?

    — Было организовано командное собрание, на котором было объявлено, что клуб прощается с Массимо. Руководство поблагодарило его за проделанную работу и объяснило мне, что произошло. В понедельник попросили провести тренировку, а после нее уже объяснили, что хотят видеть меня в роли наставника. Я сказал, что соглашусь только в том случае, если сами футболисты будут за.

    — Очень часто ассистенты покидают команду вслед за главным тренером.

    — Я пришел сюда не в связке с Массимо. Мы были приглашены отдельно от него, как помощники тренера. Поэтому так получилось, что он ушел, а мы остались, – сказал Каррера.

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