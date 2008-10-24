Обновились приложения для болельщиков «Реала», «Барсы», «Ювентуса», «МЮ» и других европейских топ-клубов

В последнее время мы активно работали над обновлением главных приложений для Android и iPhone, которыми тысячи футбольных болельщиков пользуются каждый день. Теперь следить за любимым клубом стало еще удобнее!
Новые клубные приложения от Sports.ru — это:
– Абсолютно новый, современный дизайн.
– Новые онлайны матчей с чатами, голосованиями и расширенной статистикой.
– Обновленные сервисы: таблица, статистика и состав команды теперь намного удобнее и функциональнее.
– Раздел “Статусы”.
– Новые пуш-уведомления о главных новостях и матчах вашей любимой команды.
Уже сейчас вы можете скачать новое приложение любимого клуба на Android или iPhone:
Sports.ru — делаем спорт лучше!