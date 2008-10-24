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    Обновились приложения для болельщиков «Реала», «Барсы», «Ювентуса», «МЮ» и других европейских топ-клубов

    Теги Бавария ПСЖ Интер Милан Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Ювентус Манчестер Сити Барселона Реал Мадрид Лига чемпионов Арсенал Sports.ru мобильные приложения Футбол

    В последнее время мы активно работали над обновлением главных приложений для Android и iPhone, которыми тысячи футбольных болельщиков пользуются каждый день. Теперь следить за любимым клубом стало еще удобнее!

    Новые клубные приложения от Sports.ru — это:

    – Абсолютно новый, современный дизайн.
    – Новые онлайны матчей с чатами, голосованиями и расширенной статистикой.
    – Обновленные сервисы: таблица, статистика и состав команды теперь намного удобнее и функциональнее.
    – Раздел “Статусы”.
    – Новые пуш-уведомления о главных новостях и матчах вашей любимой команды.

     

    Уже сейчас вы можете скачать новое приложение любимого клуба на Android или iPhone:

     Барселона

     Реал 

      Манчестер Юнайтед

     Челси

     Ювентус

     Ливерпуль

     Арсенал Лондон

     Милан

     Бавария

     Манчестер Сити

     ПСЖ

     Интер

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