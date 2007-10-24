Daily Mail: «Челси» может купить Икарди или Пентека в январе

хочет зимой усилить линию атаки.

Главный тренер «синих» Маурицио Сарри намерен побороться за титул чемпиона Англии, а руководство лондонцев готово зимой приобрести забивного форварда, сообщает Daily Mail.

Главным кандидатом на переезд в «Челси» считается нападающий Кшиштоф Пентек. 23-летний поляк забил 9 голов в 8 матчах серии А, чем привлек внимание ряда европейских топ-клубов.

Еще одним вариантом для «Челси» является форвард Мауро Икарди, но переезд аргентинца маловероятен, поскольку «нерадзури» не хотят отпускать игрока.

Отступные, прописанные в контракте Икарди, – 97,5 миллиона фунтов, но пункт начнет действовать только с лета 2019 года. За это время руководство «Интера» рассчитывает продлить контракт с игроком на новых условиях.