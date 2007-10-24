Жозе Моуринью: «Ювентус» – один из фаворитов ЛЧ. Мы понимали, что будем бороться за второе место с «Валенсией»

Главный тренер Жозе Моуринью прокомментировал поражение от «Ювентуса» (0:1) в Лиге чемпионов.

«У наших соперников потрясающий уровень. Люди уделяют внимание Роналду и Дибале, но в топ-командах нужно следить и за Бонуччи с Кьеллини. «Ювентус» относится к тем командам, с которыми очень сложно играть, если они повели в счете.

У нас не получалась игра в атаке, но все старались до самого конца. Это был действительно сложный матч для нас. Я полагал, что нам удастся заработать очки, но это было невозможно.

Не думаю, что мы проявили слишком много уважения к «Ювентусу». Я старался этого не делать. В первую очередь моей задачей было подвести парней к этому матчу в хорошем настроении, сохранить позитивные моменты игры с . Но «Ювентус» – это качественно другой уровень, должен признать. Качество, стабильность, опыт, знания.

Бонуччи и Кьеллини – фундамент этой команды. Это дает им больше свободы в атаке. Мне не на что жаловаться в плане нашей игры. У меня остались только позитивные чувства.

Думаю, «Ювентус» – один из фаворитов Лиги чемпионов. Сразу после жеребьевки мы понимали, что будем бороться за второе место в группе с «Валенсией», – сказал Моуринью.

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