Виктор Гончаренко: «У меня нет большого разочарования. Наша молодая команда приобретает опыт»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ромой» (0:3).

— У меня нет большого разочарования от сегодняшней игры. Наша молодая команда приобретает опыт в таких матчах.

Мы получили очень хороший урок, будем двигаться вперед. «Рома» играла здорово, мы до пропущенного мяча смотрелись достаточно неплохо.



— Не показалось, что психологически команда надломилась после первого гола?

— Доля правды в этом есть. Для любой команды пропущенный гол – это удар. Другой вопрос, как ты приходишь в себя после такого удара. Мы долго восстанавливались, моментами находили свою игру.



— В курсе ли вы инцидента в метро?

— Тяжело отвечать на этот вопрос, поскольку мы готовились к игре и не знали об этой ситуации. [Клуб в курсе произошедшего, прорабатывает этот вопрос и окажет поддержку пострадавшим, – сказал директор по связям с общественностью и информационной политике ЦСКА Сергей Аксенов].



— Что вы хотите изменить перед следующей игрой в Москве?

— Хороший вопрос. Нам важно сыграть матчи в чемпионате России, а потом проанализировать сегодняшнюю игру, вынести из нее лучшее и посмотреть, что из этого можно использовать в следующей встрече.



— Как оцените дебют Ильи Помазуна в Лиге чемпионов? Есть ли доля его вины в пропущенных голах?

— Для меня было важно, что он не растерялся. Он хорошо вел борьбу, где-то нас выручил.



— Почему даже при хороших атаках вы особо не угрожали воротам соперника?

— При такой схеме можно улучшить игру в обороне, но страдает атака. Не хватало одного игрока, чтобы улучшить атакующие действия.



— Почему Алан Дзагоев остался в запасе?

— Он был готов к сегодняшней игре. Но исходя из того состояния, которое у него было, мы решили оставить его в запасе. Не думаю, что это было ошибкой, – сказал Гончаренко.