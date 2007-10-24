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    Виктор Гончаренко: «У меня нет большого разочарования. Наша молодая команда приобретает опыт»

    Теги ЦСКА Рома премьер-лига Россия Лига чемпионов Алан Дзагоев Виктор Гончаренко Футбол

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ромой» (0:3).

    — У меня нет большого разочарования от сегодняшней игры. Наша молодая команда приобретает опыт в таких матчах.

    Мы получили очень хороший урок, будем двигаться вперед. «Рома» играла здорово, мы до пропущенного мяча смотрелись достаточно неплохо.

    — Не показалось, что психологически команда надломилась после первого гола?

    — Доля правды в этом есть. Для любой команды пропущенный гол – это удар. Другой вопрос, как ты приходишь в себя после такого удара. Мы долго восстанавливались, моментами находили свою игру.

    — В курсе ли вы инцидента в метро?

    — Тяжело отвечать на этот вопрос, поскольку мы готовились к игре и не знали об этой ситуации. [Клуб в курсе произошедшего, прорабатывает этот вопрос и окажет поддержку пострадавшим, – сказал директор по связям с общественностью и информационной политике ЦСКА Сергей Аксенов].

    — Что вы хотите изменить перед следующей игрой в Москве?

    — Хороший вопрос. Нам важно сыграть матчи в чемпионате России, а потом проанализировать сегодняшнюю игру, вынести из нее лучшее и посмотреть, что из этого можно использовать в следующей встрече.

    — Как оцените дебют Ильи Помазуна в Лиге чемпионов? Есть ли доля его вины в пропущенных голах?

    — Для меня было важно, что он не растерялся. Он хорошо вел борьбу, где-то нас выручил.

    — Почему даже при хороших атаках вы особо не угрожали воротам соперника?

    — При такой схеме можно улучшить игру в обороне, но страдает атака. Не хватало одного игрока, чтобы улучшить атакующие действия.

    — Почему Алан Дзагоев остался в запасе?

    — Он был готов к сегодняшней игре. Но исходя из того состояния, которое у него было, мы решили оставить его в запасе. Не думаю, что это было ошибкой, – сказал Гончаренко.

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