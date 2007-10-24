Sports.ru запускает второй подкаст – о футбольной культуре! В первом выпуске: Дудь про Россию, розовая форма «Барселоны», песня «Football’s Coming Home»

Sports.ru продолжает запускать подкасты. Вслед за подкастом «Голос», в котором Роман Мун берет интервью у людей из мира спорта, стартует подкаст о футбольной культуре «Извините, пирожки». Его ведут редактор международных проектов Sports.ru Иван Калашников и радиоведущий Митя Кожурин – и говорят о том, как политика, музыка, еда и влияют на футбол, а футбол проникает в остальные сферы жизни.
В первом выпуске:
– Как песня «Football’s Coming Home» уделала этим летом не только ЧМ-2018, но и Дрейка с Карди Би;
– Юрий Дудь врывается в эфир и объясняет, как именно чемпионат мира взбодрил русский футбол;
– Почему «Барселона» играет в лососевой форме и причем тут борьба за независимость;
– Откуда у испанских болельщиков привычка грызть семечки на стадионах.
0:30 – кто мы такие
2:00 – что такое футбольная культура
7:58 – «Three Lions» – главная футбольная песня лета-2018
17:50 – Юрий Дудь учит любить Россию и хвалит новые «Лужники»
23:00 – новая форма «Барселоны» – лососевого цвета. Какое это имеет отношение к политике?
35:55 – семечки на испанских стадионах: виноваты Франко и советские танкисты
41:58 – кто съел все пирожки?
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