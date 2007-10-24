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    Sports.ru запускает второй подкаст – о футбольной культуре! В первом выпуске: Дудь про Россию, розовая форма «Барселоны», песня «Football’s Coming Home»

    Теги Спартак ЦСКА Зенит Бавария Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Лужники Барселона Реал Мадрид Лига чемпионов Арсенал Юрий Дудь Футбол

    Sports.ru продолжает запускать подкасты. Вслед за подкастом «Голос», в котором Роман Мун берет интервью у людей из мира спорта, стартует подкаст о футбольной культуре «Извините, пирожки». Его ведут редактор международных проектов Sports.ru Иван Калашников и радиоведущий Митя Кожурин – и говорят о том, как политика, музыка, еда и влияют на футбол, а футбол проникает в остальные сферы жизни.

    В первом выпуске:

    – Как песня «Football’s Coming Home» уделала этим летом не только ЧМ-2018, но и Дрейка с Карди Би;

    Юрий Дудь врывается в эфир и объясняет, как именно чемпионат мира взбодрил русский футбол;  

    – Почему «Барселона» играет в лососевой форме и причем тут борьба за независимость;

    – Откуда у испанских болельщиков привычка грызть семечки на стадионах.

    0:30 – кто мы такие
    2:00 – что такое футбольная культура
    7:58 – «Three Lions» – главная футбольная песня лета-2018
    17:50 – Юрий Дудь учит любить Россию и хвалит новые «Лужники»
    23:00 – новая форма «Барселоны» – лососевого цвета. Какое это имеет отношение к политике?
    35:55 – семечки на испанских стадионах: виноваты Франко и советские танкисты
    41:58 – кто съел все пирожки?

    Слушать подкаст лучше всего со смартфона или с компьютера – тем более что мы есть на всех существующих платформах:

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    Player FM

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