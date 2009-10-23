Игорь Рабинер: «У Рианчо с игроками «Спартака» не все просто. Слышал отзыв: «Ему бы школу, дубль тренировать»

Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер поделился информацией о Рауле Рианчо, который стал исполняющим обязанности главного тренера после ухода Массимо Карреры.

«Что касается Рауля Рианчо, то два раза снаряд в одну воронку не падает.

Это не тот случай, когда Каррера пришел на смену Аленичеву после АЕК. Массимо работал в штабе совсем чуть-чуть, его толком никто не знал – и психологически он начинал с чистого листа.

Рауль же в команде уже треть сезона плюс предсезонку. И, насколько мне известно, с игроками у него далеко не все просто. Слышал, например, такой отзыв: «Ему бы школу, дубль тренировать».

То есть, выходит, для молодежи Рианчо хорош – может, тут и кроется доверие молодым игрокам в этом сезоне, за которых, надеюсь, мы когда-нибудь еще скажем Каррере большое спасибо.

Но, по словам изнутри команды, резкая, малоуважительная манера общения Рауля с опытными футболистами не вполне соответствует тому, как обычно ведет себя второй тренер, только придя в команду. И у игроков это вызвало отторжение», – написал Рабинер.

Человек, который теперь тренирует «Спартак»