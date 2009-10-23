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    Игорь Рабинер: «У Рианчо с игроками «Спартака» не все просто. Слышал отзыв: «Ему бы школу, дубль тренировать»

    Теги Спартак премьер-лига Россия Игорь Рабинер Рауль Рианчо Массимо Каррера Спорт-Экспресс Футбол

    Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер поделился информацией о Рауле Рианчо, который стал исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» после ухода Массимо Карреры.

    «Что касается Рауля Рианчо, то два раза снаряд в одну воронку не падает.

    Это не тот случай, когда Каррера пришел на смену Аленичеву после АЕК. Массимо работал в штабе «Спартака» совсем чуть-чуть, его толком никто не знал – и психологически он начинал с чистого листа.

    Рауль же в команде уже треть сезона плюс предсезонку. И, насколько мне известно, с игроками у него далеко не все просто. Слышал, например, такой отзыв: «Ему бы школу, дубль тренировать».

    То есть, выходит, для молодежи Рианчо хорош – может, тут и кроется доверие молодым игрокам в этом сезоне, за которых, надеюсь, мы когда-нибудь еще скажем Каррере большое спасибо.

    Но, по словам изнутри команды, резкая, малоуважительная манера общения Рауля с опытными футболистами не вполне соответствует тому, как обычно ведет себя второй тренер, только придя в команду. И у игроков это вызвало отторжение», – написал Рабинер.

    Человек, который теперь тренирует «Спартак»

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