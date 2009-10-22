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    «Спартак» пригласил Карреру на один из матчей попрощаться с болельщиками

    Теги Спартак премьер-лига Россия отставки Массимо Каррера Наиль Измайлов Футбол

    «Спартак» пригласил бывшего главного тренера Массимо Карреру посетить один из следующих домашних матчей команды и попрощаться с болельщиками.

    Вице-президент клуба Наиль Измайлов на базе в Тарасовке в 10:30 на общем собрании объявил о сегодняшних решениях совета директоров команде и тренерскому штабу.

    Под аплодисменты собравшихся он поблагодарил Карреру за проделанную работу и пожелал ему удачи в дальнейшей карьере.

    В ответном слове итальянский специалист отметил, что «Спартак» навсегда останется в его сердце.

    Измайлов предложил тренеру посетить один из следующих домашних матчей команды и попрощаться с болельщиками.

    Временно исполнять обязанности главного тренера «Спартака» будет экс-помощник Карреры Рауль Рианчо.

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