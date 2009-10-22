«Спартак» пригласил Карреру на один из матчей попрощаться с болельщиками

«Спартак» пригласил бывшего главного тренера Массимо Карреру посетить один из следующих домашних матчей команды и попрощаться с болельщиками.
Вице-президент клуба Наиль Измайлов на базе в Тарасовке в 10:30 на общем собрании объявил о сегодняшних решениях совета директоров команде и тренерскому штабу.
Под аплодисменты собравшихся он поблагодарил Карреру за проделанную работу и пожелал ему удачи в дальнейшей карьере.
В ответном слове итальянский специалист отметил, что «Спартак» навсегда останется в его сердце.
Измайлов предложил тренеру посетить один из следующих домашних матчей команды и попрощаться с болельщиками.
Временно исполнять обязанности главного тренера «Спартака» будет экс-помощник Карреры Рауль Рианчо.
Каррера – все. Следующим тренером «Спартака» может стать Черчесов