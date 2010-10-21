Мурад Мусаев: «Мамаев является... являлся важным игроком «Краснодара», чувствуется его отсутствие»

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после поражения от «Ахмата» (0:1) в 11-м туре РПЛ отметил отсутствие полузащитника Павла Мамаева.

– Получился медленный первый тайм, было много подач с фланга со статического положения, сопернику это было удобно. Мало атаковали через центр. Тот футбол, который у нас получается обычно, мы не показали.

Медленный переход из оборону в атаку. Во втором тайме играли лучше, но пропустили нелепый мяч. В целом расстраивает то, что не показали свой уровень футбола.

– За что вас удалили из технической зоны? И чувствуется ли отсутствие Мамаева?

– Судья постоянно свистел, каждое единоборство, каждый стык. В Европе так не судят. Судья (Виталий Мешков – прим.) был главным действующим лицом. Игра замедлялась, это было на руку «Ахмату». Я сказал об этом помощнику. Меня удалили.

Мамаев? Он является... являлся нашим важным игроком, и сейчас чувствуется его отсутствие. Но у нас есть внутренние резервы, и я думаю, мы справимся.

– В программке Мамаев сейчас не числится уже. В каких трудовых отношениях с ним сейчас клуб?

– По Мамаеву нечего добавить, клуб сделал официальное заявление, – сказал Мусаев.

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