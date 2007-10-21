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    Сергей Степашин: «В «Динамо» Кокорин так бы не поступил. Привет «Зениту»

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    Член попечительского совета ВФСО «Динамо» Сергей Степашин после победы над «Зенитом» (1:0) прокомментировал скандальную ситуацию с экс-форвардом клуба Александром Кокориным. 

    – «Зенит» плохо сыграл. Для «Динамо» эта победа очень важна, четвертое поражение подряд было бы очень плохим. Сейчас дело пойдет очень хорошо. Главное, что бились, молодцы. Это важно психологически, о чем скажу сейчас Дмитрию [Хохлову].

    – Как отнеслись к ситуации, в которую попал Кокорин?

    – Когда Кокорин был в «Динамо», он бы так не поступил. Привет «Зениту», – сказал Степашин.

    Кокорин, его брат Кирилл, а также полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев были взяты под стражу до 8 декабря, их обвиняют в избиении водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой и нападении на чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

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