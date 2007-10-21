Сергей Степашин: «В «Динамо» Кокорин так бы не поступил. Привет «Зениту»

Член попечительского совета ВФСО «Динамо» Сергей Степашин после победы над (1:0) прокомментировал скандальную ситуацию с экс-форвардом клуба Александром Кокориным.

– «Зенит» плохо сыграл. Для эта победа очень важна, четвертое поражение подряд было бы очень плохим. Сейчас дело пойдет очень хорошо. Главное, что бились, молодцы. Это важно психологически, о чем скажу сейчас Дмитрию [Хохлову].

– Как отнеслись к ситуации, в которую попал Кокорин?

– Когда Кокорин был в «Динамо», он бы так не поступил. Привет «Зениту», – сказал Степашин.

Кокорин, его брат Кирилл, а также полузащитник Павел Мамаев были взяты под стражу до 8 декабря, их обвиняют в избиении водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой и нападении на чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

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