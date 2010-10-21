Дриусси извинился за удаление перед игроками и болельщиками «Зенита»

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси принес извинения за свое удаление в матче 11-го тура РПЛ против «Динамо» (0:1).

22-летний форвард получил первую желтую карточку на 28-й минуте игры за несогласие с решением арбитра Сергея Иванова, а спустя 9 минут рефери показал ему второе предупреждение за за то, что аргентинец помешал вводу мяча.

«Прошу прощения за мое удаление у моих товарищей по команде и у фанатов «Зенита», мы все совершаем ошибки и на ошибках учимся.

Я обещаю стараться избегать того, чтобы повторялись подобные ситуации. Никто и ничто не отберет у нас общую надежду, мы будем продолжать работать, чтобы достигнуть цели!» – написал Дриусси на русском языке в своем инстаграме.