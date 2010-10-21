Мбаппе – любимый игрок «ПСЖ» для 61% опрошенных французов, Неймар с 9% на втором месте

Французская компания Odoxa, специализирующаяся на исследованиях общественного мнения, по заказу RTL провела социологический опрос среди французов.

Odoxa исследовала популярность во Франции, отметив положительную динамику: 43% опрошенных выразили хорошее отношение (за два года этот показатель вырос на 9%). Среди футбольных болельщиков 62% опрошенных хорошо относятся к «ПСЖ» (рост на 13% за 2 года).

Килиан Мбаппе стал самым популярным игроком «ПСЖ» – 61%. Следом идут (9%) и Эдинсон Кавани (7%).

Стоит отметить, что еще в феврале бразилец возглавлял этот рейтинг: у него было 28%, у Мбаппе – 23%.