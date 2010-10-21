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    Мбаппе – любимый игрок «ПСЖ» для 61% опрошенных французов, Неймар с 9% на втором месте

    Теги ПСЖ Эдинсон Кавани лига 1 Франция рейтинги Неймар Килиан Мбаппе Футбол

    Французская компания Odoxa, специализирующаяся на исследованиях общественного мнения, по заказу RTL провела социологический опрос среди французов.

    Odoxa исследовала популярность «ПСЖ» во Франции, отметив положительную динамику: 43% опрошенных выразили хорошее отношение (за два года этот показатель вырос на 9%). Среди футбольных болельщиков 62% опрошенных хорошо относятся к «ПСЖ» (рост на 13% за 2 года).

    Килиан Мбаппе стал самым популярным игроком «ПСЖ» – 61%. Следом идут Неймар (9%) и Эдинсон Кавани (7%).

    Стоит отметить, что еще в феврале бразилец возглавлял этот рейтинг: у него было 28%, у Мбаппе – 23%.

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