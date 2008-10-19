Наверх

    🎙 У Sports.ru появились подкасты. Слушайте интервью с Владимиром Стогниенко

    Теги Владимир Стогниенко интервью Подкасты Футбол

    Sports.ru запускает подкаст «Голос», в котором Роман Мун разговаривает с самыми известными людьми российского спорта – о жизни, карьере, деньгах, страхах и комплексах.

    Первый гость – Владимир Стогниенко. Слушайте, как ваш любимый комментатор рассказывает:

    • сколько ему платят на ВГТРК

    • что не так с Жозе Моуринью

    • что он думает про Фейса и Фараона

    • боится ли он, что фиферы с ютуба сделают его безработным

    • зачем поставил «Ленинград» на матче Россия – Египет

    • какой опрос Sports.ru он считает убогим

    Слушайте подкасты от Sports.ru на:

    iTunes

    Общая ссылка для Android

    Player FM

    SoundCloud

    Castbox

    Youtube

    ВКонтакте

    SoundStream

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться