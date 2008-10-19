🎙 У Sports.ru появились подкасты. Слушайте интервью с Владимиром Стогниенко

Sports.ru запускает подкаст «Голос», в котором Роман Мун разговаривает с самыми известными людьми российского спорта – о жизни, карьере, деньгах, страхах и комплексах.

Первый гость – Владимир Стогниенко. Слушайте, как ваш любимый комментатор рассказывает:

• сколько ему платят на ВГТРК

• что не так с Жозе Моуринью

• что он думает про Фейса и Фараона

• боится ли он, что фиферы с ютуба сделают его безработным

• зачем поставил «Ленинград» на матче Россия – Египет

• какой опрос Sports.ru он считает убогим

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