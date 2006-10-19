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    Акинфеев о поступлении в магистратуру РГУ нефти и газа: «Хочу получить азы этой отрасли»

    Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия светская хроника Футбол

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, почему поступил в магистратуру Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина (РГУ) по направлению «Менеджмент».

    «Просто хочу открыть для себя что-то новое и хоть немного понимать в этой отрасли. Когда начинаются разговоры про биржу, например, я в этом ничего не понимаю. Полный ноль. Мне это интересно, хочу получить какие-то азы.

    Понятно, что я не суперумный человек, и большую часть моей жизни занимает футбол. Но для себя я открою что-то новое, буду понимать, что и как делать потом, в будущем. Мало ли, все может в жизни быть», – сказал Акинфеев.

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