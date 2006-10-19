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    Сборная России по футзалу отметила серебро юношеских Игр жестом Дзюбы. Артем поблагодарил

    Теги Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия фото сборная России по футзалу Юношеские олимпийские игры Футбол

    Сборная России по футзалу уступила команде Бразилии в финале юношеских Олимпийских игр (1:4).

    Во время вручения медалей российские игроки повторили фирменный жест форварда «Зенита» Артема Дзюбы, который с ЧМ-2018 празднует голы, отдавая честь.

    «Спасибо парни! Вы красавцы! Гордимся вами!» – написал Дзюба в инстаграме, прикрепив фотографию.

    Сборная России по футзалу – вторая на юношеской Олимпиаде. Игроки отпраздновали это в стиле Дзюбы

    Россия одержала победу в медальном зачете юношеских Олимпийских игр

     
     
     
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    Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba)

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