Сборная России по футзалу отметила серебро юношеских Игр жестом Дзюбы. Артем поблагодарил

Сборная России по футзалу уступила команде Бразилии в финале юношеских Олимпийских игр (1:4).

Во время вручения медалей российские игроки повторили фирменный жест форварда Артема Дзюбы, который с ЧМ-2018 празднует голы, отдавая честь.

«Спасибо парни! Вы красавцы! Гордимся вами!» – написал Дзюба в инстаграме, прикрепив фотографию.

Сборная России по футзалу – вторая на юношеской Олимпиаде. Игроки отпраздновали это в стиле Дзюбы

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