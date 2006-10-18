Гендиректор луганской «Зари»: «Не допущу, чтобы футболисты-геи попали в нашу команду»

Генеральный директор «Зари» Сергей Рафаилов рассказал, что не допустит попадание в команду футболистов-геев.

– Вы против поцелуев мужчин.

– Категорически.

– Что вы такого страшного в Манчестере увидели?

– Я просыпаюсь очень рано. Обычно у меня подъем в 5 часов утра. Что делать в городе, где у меня не будет возможности погулять? Я хожу и гуляю. Это было не в 5 утра, ближе к обеду, но далеко от нашей гостиницы.

Кафе. Сидит мужчина. Я зашел туда, выпить кофе. Вдруг он поднимается и бежит навстречу. Мне же интересно, куда? Я почему-то думал, что это будет девушка. Но когда заходит туда парень...

У нас тоже сейчас модно, что мужики встречаются, обнимаются. Но это был другого рода поцелуй – это был поцелуй в губы. Сразу с порога, такой длительный. Не могу сказать, что это было с языком или без.

– Вас неплохо растиражировали британские СМИ?

– Мне говорили, что было 8 миллионов просмотров.

– Если бы в «Заре» были футболисты, которые любят обниматься и целоваться. Вы бы их выгнали из команды?

– Во-первых, я не допущу, чтобы они сюда попали. А потом уже будем дальше... Это для меня неприемлемо, однозначно, – сказал Рафаилов.