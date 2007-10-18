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    «Реал» начал переговоры с Конте

    Теги Реал Мадрид примера Испания отставки Антонио Конте Футбол

    Бывший главный тренер «Челси», сборной Италии и «Ювентуса» Антонио Конте может возглавить «Реал».

    По данным Corriere dello Sport и Sportitalia, первые контакты руководства мадридцев с итальянцем уже состоялись. Переговоры прошли в понедельник.

    В настоящее время Конте по-прежнему ведет судебную тяжбу против «Челси», оспаривая невыплату 10 миллионов евро за досрочное увольнение из лондонского клуба.

    «Реал» под руководством Хулена Лопетеги не смог забить в 4 последних матчах (одна ничья, три поражения).

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