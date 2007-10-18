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    В Англии предложили разместить Магуайра на надувном единороге на 50-фунтовой банкноте

    Теги Манчестер Сити Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия фото Лестер Кайл Уокер Харри Магуайр Футбол

    В Англии создали петицию о размещении футболистов на новых банкнотах достоинством 5 и 50 фунтов стерлингов.

    На 50-фунтовой банкноте предложили разместить защитника «Лестера» и сборной Англии Харри Магуайра верхом на надувном единороге. Англичане катались на них во время ЧМ-2018.

    Петицию уже подписали более 17 тысяч человек. Ее заметил в твиттере защитник Кайл Уокер и призвал своих подписчиков голосовать, предложив разместить себя на 5-фунтовой банкноте.

    Англичане отметили победу над Тунисом гонками на единорогах

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    Фото: Change.org, твиттер Кайла Уокера

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