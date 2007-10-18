В Англии предложили разместить Магуайра на надувном единороге на 50-фунтовой банкноте

В Англии создали петицию о размещении футболистов на новых банкнотах достоинством 5 и 50 фунтов стерлингов.

На 50-фунтовой банкноте предложили разместить защитника и сборной Англии Харри Магуайра верхом на надувном единороге. Англичане катались на них во время ЧМ-2018.

Петицию уже подписали более 17 тысяч человек. Ее заметил в твиттере защитник Кайл Уокер и призвал своих подписчиков голосовать, предложив разместить себя на 5-фунтовой банкноте.

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Фото: Change.org, твиттер Кайла Уокера