Адвокат братьев Кокориных: «Настроение у ребят нормальное, держатся хорошо»

Адвокат Татьяна Стукалова, представляющая интересы Александра и Кирилла Кокориных, написала в инстаграме об их пребывании в СИЗО.

«Сегодня виделась с ребятами. Настроение у них нормальное. Держатся хорошо. Условия удовлетворительные. Всем, кто их поддерживает, передают огромное спасибо», – написала Стукалова.

Также она сообщила, что рассмотрение апелляционной жалобы на постановление Тверского районного суда об избрании меры пресечения ее клиентам в виде содержания под стражей назначено на 19 октября. Оно состоится в Московском городском суде в 11 часов.

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