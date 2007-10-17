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    Адвокат братьев Кокориных: «Настроение у ребят нормальное, держатся хорошо»

    Теги Зенит светская хроника происшествия Павел Мамаев Александр Кокорин Кокорин и Мамаев Кирилл Кокорин Футбол

    Адвокат Татьяна Стукалова, представляющая интересы Александра и Кирилла Кокориных, написала в инстаграме об их пребывании в СИЗО.

    «Сегодня виделась с ребятами. Настроение у них нормальное. Держатся хорошо. Условия удовлетворительные. Всем, кто их поддерживает, передают огромное спасибо», – написала Стукалова.

    Также она сообщила, что рассмотрение апелляционной жалобы на постановление Тверского районного суда об избрании меры пресечения ее клиентам в виде содержания под стражей назначено на 19 октября. Оно состоится в Московском городском суде в 11 часов. 

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