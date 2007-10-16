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    Сегодня состоятся очные ставки Кокорина с пострадавшими

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Кокорин и Мамаев Футбол

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин сегодня встретится с пострадавшими после его нападения.

    Потерпевшие должны прибыть в СИЗО «Бутырка», где состоится их очная ставка с футболистом.

    Кокорин до 8 декабря будет содержаться в изоляторе в качестве меры пресечения.

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