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    Станислав Черчесов: «Если бы не поддержка Мутко, меня бы сожгли»

    Теги Виталий Мутко Станислав Черчесов Сборная России по футболу РФС Александр Алаев Футбол

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о сотрудничестве с руководством РФС, в частности, с Виталием Мутко, приостановившим год назад работу на посту президента ведомства.

    «Мы концентрируемся на своей работе. Нам работается хорошо. С Алаевым (и.о. главы РФС – прим. Sports.ru) никаких расхождений во взглядах нет. Вопросы обсуждаем вместе, встречаемся. Мне комфортно с нынешней командой.

    С Мутко плотно работали. Если бы он не поддерживал, меня бы сожгли, наверное, как известного исторического персонажа», – сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».

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