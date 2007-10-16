Станислав Черчесов: «Если бы не поддержка Мутко, меня бы сожгли»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о сотрудничестве с руководством РФС, в частности, с Виталием Мутко, приостановившим год назад работу на посту президента ведомства.
«Мы концентрируемся на своей работе. Нам работается хорошо. С Алаевым (и.о. главы РФС – прим. Sports.ru) никаких расхождений во взглядах нет. Вопросы обсуждаем вместе, встречаемся. Мне комфортно с нынешней командой.
С Мутко плотно работали. Если бы он не поддерживал, меня бы сожгли, наверное, как известного исторического персонажа», – сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».
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