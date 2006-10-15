Моуринью хочет зимой пригласить в «МЮ» Милинковича-Савича, Перишича, Ребича и Миленковича

Главный тренер Жозе Моуринью во время январского трансферного окна намерен подписать не менее четырех игроков.

Португалец планирует пригласить защитника «Фиорентины» Николу Миленковича, полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича, вингера «Интера» и хавбека «Айнтрахта» Анте Ребича.

Однако Моуринью предстоит уговорить руководство «МЮ» потратиться на этих игроков.

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