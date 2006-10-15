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    Моуринью хочет зимой пригласить в «МЮ» Милинковича-Савича, Перишича, Ребича и Миленковича

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью премьер-лига Англия бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Иван Перишич Анте Ребич Сергей Милинкович-Савич Никола Миленкович Футбол

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью во время январского трансферного окна намерен подписать не менее четырех игроков.

    Португалец планирует пригласить защитника «Фиорентины» Николу Миленковича, полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича, вингера «Интера» Ивана Перишича и хавбека «Айнтрахта» Анте Ребича.

    Однако Моуринью предстоит уговорить руководство «МЮ» потратиться на этих игроков.

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