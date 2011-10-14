Жена Кокорина: «Саша и мухи не обидит. Для него ребенок – вся его жизнь»

Мать ребенка форварда Александра Кокорина Дарья Валитова прокомментировала скандальную ситуацию вокруг футболиста.

– Я не могу ни на что сейчас обижаться. У меня этого нет в голове, единственное – хочу, чтобы он был со мной рядом, чтобы он вышел на свободу, чтобы был рядом с нашим ребенком.

– Сколько сыну вашему?

– (Заплакала) Год и четыре месяца. Для него этот ребенок – вся его жизнь, правда. Я знаю, что главная его мысль – что вот эта его глупость может лишить многого его ребенка.

Он и мухи не обидит. Это может подтвердить любой человек из его окружения. Может, что-то накопилось. Ему психологически было тяжело весь чемпионат мира, который прошел мимо него. Он готовился четыре года.

Конечно, это не оправдывает. Нельзя было этого делать, – сказала Валитова в эфире «Первого канала».

Кокорин и Валитова не состоят в официальном браке.

На этой неделе Кокорин и хавбек «Краснодара» Павел Мамаев были заключены под стражу до 8 декабря. Они обвиняются в избиении чиновников в московском кафе, а также нанесении побоев водителю ведущей «Первого канала».

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