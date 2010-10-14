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    «Крылья» об инциденте с Башкировым: «К нему будут применены самые жесткие санкции»

    Теги Крылья Советов премьер-лига Россия происшествия Евгений Башкиров Спорт-Экспресс Футбол

    Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин прокомментировал инцидент с участием полузащитника Евгения Башкирова.  

    27-летний хавбек ночью был остановлен сотрудниками ГИББД. Сообщается, что нетрезвый Башкиров находился за рулем каршерингового автомобиля.

    – Клуб проведет расследование и выявит причины нарушения Башкировым дисциплины. Естественно, к нему будут применены самые жесткие санкции.

    – Как Башкиров такое допустил, тем более, на фоне недавнего заключения под стражу Кокорина и Мамаева?

    – Понимаете, футболисты – взрослые люди, у них есть определенные договорные обязательства. Если у них нет головы на плечах, значит, будут работать в другом месте. Страна большая, найдется место, где нужны рабочие руки, – сказал Шляхтин.

    Хавбек «Крыльев Советов» Башкиров был задержан за вождение в нетрезвом виде

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