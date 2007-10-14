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    «Барселона» просматривает Пентека и готова вступить в борьбу за него

    Теги Барселона серия А Италия примера Испания возможные трансферы Дженоа Кшиштоф Пентек Футбол

    «Барселона» готова включиться в борьбу за нападающего «Дженоа» Кшиштофа Пентека.

    Представитель каталонского клуба Арьедо Брайда уже просматривал 23-летнего форварда и продолжит наблюдение за ним.

    «Барселона» не будет торопиться с подписанием поляка и намерена подробнее изучить его выступление.

    Пентек на старте сезона забил 9 голов в 7 матчах серии А и лидирует в гонке бомбардиров.

    Ранее сообщалось, что «Дженоа» хочет выручить на его продаже 60 миллионов евро.

    Поляк забил 13 голов в 8 первых матчах в Италии. Похоже, он станет суперзвездой

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