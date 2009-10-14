Павел Мамаев: «Нахожусь в СИЗО, состояние нормальное, жизнь продолжается. Никому не пожелаю здесь оказаться»

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев рассказал о своем пребывании в СИЗО «Бутырка».
Мамаев проходит как подозреваемый по уголовному делу о двух драках в центре Москвы. Футболист вместе с форвардом «Зенита» Александром Кокориным и еще группой лиц участвовал в конфликтах с сотрудником Минпромторга Денисом Паком и водителем Виталием Соловчуком.
Суд в качестве меры пресечения заключил Мамаева под стражу до 8 декабря.
«Жду сейчас адвоката, он придет в понедельник. Я сожалею о поступке, о чем сказал в суде. Пока нахожусь здесь, состояние нормальное, жизнь продолжается», – сказал Мамаев.
Футболист сказал, что слышал новость о готовности Рамзана Кадырова пригласить его в футбольный клуб «Ахмат», но комментировать это не стал. «Пока занят текущей ситуацией, никому не пожелаю здесь оказаться», – добавил Мамаев.
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