Павел Мамаев: «Нахожусь в СИЗО, состояние нормальное, жизнь продолжается. Никому не пожелаю здесь оказаться»

Полузащитник Павел Мамаев рассказал о своем пребывании в СИЗО «Бутырка».

Мамаев проходит как подозреваемый по уголовному делу о двух драках в центре Москвы. Футболист вместе с форвардом Александром Кокориным и еще группой лиц участвовал в конфликтах с сотрудником Минпромторга Денисом Паком и водителем Виталием Соловчуком.

Суд в качестве меры пресечения заключил под стражу до 8 декабря.

«Жду сейчас адвоката, он придет в понедельник. Я сожалею о поступке, о чем сказал в суде. Пока нахожусь здесь, состояние нормальное, жизнь продолжается», – сказал Мамаев.

Футболист сказал, что слышал новость о готовности Рамзана Кадырова пригласить его в футбольный клуб , но комментировать это не стал. «Пока занят текущей ситуацией, никому не пожелаю здесь оказаться», – добавил Мамаев.

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