Андреа Аньелли: «Роналду – супергерой»

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли назвал нападающего супергероем.

«Мы получили заметную прибавку в плане спортивной составляющей.

Кроме того, Криштиану способствует продвижению клуба в мире, распространению итальянского футбола, продаже тв-прав.

Дети во всем мире хотят видеть супергероев, и Роналду один из них.

Но - это не только Роналду. Мы команда, в которой Роналду – вишенка на торте, который готовился неторопливо, шаг за шагом», – сказал Аньелли.

«Ювентус» и не думал отбить трансфер Роналду футболками. Докажем цифрами

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