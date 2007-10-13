Андреа Аньелли: «Роналду – супергерой»

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли назвал нападающего Криштиану Роналду супергероем.
«Мы получили заметную прибавку в плане спортивной составляющей.
Кроме того, Криштиану способствует продвижению клуба в мире, распространению итальянского футбола, продаже тв-прав.
Дети во всем мире хотят видеть супергероев, и Роналду один из них.
Но «Ювентус» - это не только Роналду. Мы команда, в которой Роналду – вишенка на торте, который готовился неторопливо, шаг за шагом», – сказал Аньелли.
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