Сергей Анохин: «Сборная России поездит по всем городам ЧМ. Везде аншлаги, футбол в стране жив и развивается»

Вице-президент РФС Сергей Анохин заявил, что матчи сборной России планируется проводить на всех стадионах, принимавших матчи .

«По всей стране построены современные стадионы к чемпионату мира, поэтому мы будем развивать региональный футбол, поездим по всем городам чемпионата мира.

Хочу отметить, что везде, куда приезжает сборная, собираются аншлаги, это очень радует. Футбол в стране жив и развивается», – заявил Анохин.

После завершения ЧМ сборная России уже провела матчи в Ростове-на-Дону (против Чехии – 5:1) и Калининграде (против Швеции в Лиге наций – 0:0).

14 октября в Сочи пройдет матч третьего тура Лиги наций между сборными России и Турции.