Наверх

    Сергей Анохин: «Сборная России поездит по всем городам ЧМ. Везде аншлаги, футбол в стране жив и развивается»

    Теги Сборная России по футболу РФС болельщики ЧМ-2018 товарищеские матчи (сборные) стадионы Сергей Анохин Лига наций УЕФА Футбол

    Вице-президент РФС Сергей Анохин заявил, что матчи сборной России планируется проводить на всех стадионах, принимавших матчи ЧМ-2018

    «По всей стране построены современные стадионы к чемпионату мира, поэтому мы будем развивать региональный футбол, поездим по всем городам чемпионата мира.

    Хочу отметить, что везде, куда приезжает сборная, собираются аншлаги, это очень радует. Футбол в стране жив и развивается», – заявил Анохин.

    После завершения ЧМ сборная России уже провела матчи в Ростове-на-Дону (против Чехии – 5:1) и Калининграде (против Швеции в Лиге наций – 0:0).

    14 октября в Сочи пройдет матч третьего тура Лиги наций между сборными России и Турции.

    Выложи фото и выиграй билеты на матч сборной России с Германией! А еще в твой город могут приехать Дзюба, Черышев или Головин

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться