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    Мамаев обжалует заключение под стражу в понедельник

    Теги премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Краснодар Кокорин и Мамаев Футбол

    Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов сообщил, что в понедельник будет подана апелляция на решение взять футболиста под стражу.

    Накануне Тверской суд Москвы вынес решение заключить 30-летнего хавбека, ставшего фигурантом дела о драках, под стражу до 8 декабря, он будет находиться в СИЗО в Москве.

    На заседании Мамаев обратился к общественности и потерпевшим со словами раскаяния. Он подчеркнул, что сам явился в полицию и не пытался скрыться.

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