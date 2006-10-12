Сослан Гатагов поддержал Кокорина: «Не судите по одному поступку, не зная, какие горы добра сотворил этот мужчина с большой буквы»

Бывший защитник «Спартака» Сослан Гатагов поддержал нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

«После того, когда человек падает, он всегда встает. Если не получается самостоятельно это сделать, то есть семья и друзья для того, чтобы протянуть руку поддержки и быть рядом всегда!

Саша всегда был рядом со мной, когда мне было плохо, поддерживал, когда я падал, и помогал подниматься. И всегда дарил и дарит позитив, носил и носит в своих намерениях лишь свет и доброту по жизни!

Мы все можем ошибиться, оступиться, поддаться эмоциям и т.д, и потом жалеть об этом и каяться.

Людям надо уметь прощать других людей, ведь господь бог прощает нам наши грехи, и мы должны уметь прощать и понимать, что завтра может любой быть там, за этим стеклом. Но никогда не судите по одному поступку, не зная, какие горы добра сотворил этот мужчина с большой буквы, достойный сын, прекрасный муж и отец, лучший друг и брат!

Я уверен, что ребята понесли большой урок и впредь такого не будет с их стороны. Говорю, потому что уверен в этом и потому что вырос с ними и знаю их как себя самого», – написал Гатагов в инстаграме.

Форвард Кокорин и хавбек «Краснодара» Павел Мамаев стали фигурантами уголовного дела о драках в центре Москвы. В четверг суд заключил обоих футболистов под стражу до 8 декабря.

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