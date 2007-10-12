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    Чочиев – Кокорину: «Ты все равно наша гордость»

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Александр Кокорин Алан Чочиев Футбол

    Полузащитник «Крыльев Советов» Алан Чочиев выразил поддержку нападающему «Зенита» Александру Кокорину, заключенному под стражу до 8 декабря как подозреваемый по уголовному делу о двух драках в центре Москвы.

    «Брат мой! Мы старались и делали все, что могли, нам не хватило совсем чуть-чуть, но ничего, брат, мы сделаем все, чтобы эти два месяца пролетели быстро.

    Это останется в истории, и все встанет на свои места, мы с тобой знаем правду, и это главное. Я буду прилетать каждую неделю к тебе. Ты все равно наша гордость, друг, брат, великолепный футболист.

    Ты Человек с большой буквы и большим сердцем. Этих качеств у тебя не отнять, наша страна недостаточно хорошо знает тебя и осуждает, но есть люди, которые знают и всегда будут рядом с тобой.

    Я тебя люблю как родного брата, и мы пройдем вместе через эту сложность. Держись, брат, это не худшее, что может быть в жизни!» – написал Чочиев.

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