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    «Зенит» пока не планирует расторгать контракт с Кокориным. Соглашение Мамаева с «Краснодаром» могут аннулировать на следующей неделе

    Теги Зенит премьер-лига Россия Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Спорт-Экспресс Кокорин и Мамаев Футбол

    «Зенит» не собирается в ближайшее время разрывать контракт с форвардом Александром Кокориным, заключенным под стражу до 8 декабря как подозреваемый по уголовному делу о двух драках в центре Москвы.

    По информации «Спорт-Экспресса», если нападающий получит реальный срок, соглашение можно будет расторгнуть.

    Если же решение суда о мере пресечения будет обжаловано и изменено с содержания под стражей на более мягкое, а потом Кокорин получит не самое суровое наказание, то он продолжит карьеру в «Зените». Его контракт с питерцами действует до конца текущего сезона.

    Соглашение полузащитника Павла Мамаева с «Краснодаром» между тем может быть аннулировано уже на следующей неделе.

    Ранее клуб подал заявление в Палату РФС по разрешению споров по поводу прекращения договора с игроком, который также заключен под стражу до 8 декабря по аналогичному уголовному делу.

    Контракт Мамаева с южанами действует до конца 2019 года. Если он будет досрочно расторгнут и футболист наймет грамотных спортивных юристов, у Мамаева появятся шансы отсудить 2,5-3 миллиона евро своей зарплаты.

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