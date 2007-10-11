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    Показания Кирилла Кокорина: «Мамаев взял мужчину рукой за горло, мужчина стал убегать»

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Кокорин и Мамаев Кирилл Кокорин Футбол

    Стали известны показания Кирилла Кокорина об инциденте на парковке.

    33-летний гражданин Беларуси Виталий Соловчук, водитель ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой, в результате нападения попал в реанимацию.

    «Мамаев взял мужчину рукой за горло, мужчина стал убегать.

    За ним побежали Мамаев, Кокорин, Куропаткин. Мамаев его ударил», – передает показания Кирилла Кокорина журналист Дмитрий Зеленов.

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