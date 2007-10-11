Показания Кирилла Кокорина: «Мамаев взял мужчину рукой за горло, мужчина стал убегать»

Стали известны показания Кирилла Кокорина об инциденте на парковке.
33-летний гражданин Беларуси Виталий Соловчук, водитель ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой, в результате нападения попал в реанимацию.
«Мамаев взял мужчину рукой за горло, мужчина стал убегать.
За ним побежали Мамаев, Кокорин, Куропаткин. Мамаев его ударил», – передает показания Кирилла Кокорина журналист Дмитрий Зеленов.
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